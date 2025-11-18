Риелтор Перескокова призвала привлекать психиатра к сделке по покупке квартиры

Покупателям недвижимости стоит заранее приглашать психиатра для проверки продавца перед заключением сделки. Об этом риелтор Наталья Перескокова в разговоре с «Ридусом» .

Специалист подчеркнула важность проведения экспертизы состояния здоровья пожилого человека, особенно если сделка вызывает сомнения. Как показывает практика, нередко пенсионеры через некоторое время обращаются в суд с заявлением о признании сделки недействительной, утверждая, что стали жертвами мошенничества.

Перескокова привела пример супруги военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, которая приобрела жилье в Якутске. Спустя несколько месяцев продавщица заявила, что действовала под давлением третьих лиц и хотела вернуть себе жилплощадь обратно. Однако Верховный суд региона вынес решение в пользу покупателей, поскольку проведенная судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила адекватность действий женщины.

Таким образом, привлечение специалиста поможет обезопасить обе стороны и снизить риски признания сделок недействительными в будущем, подчеркнула риелтор.