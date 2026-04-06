В Росреестре подвели итоги экзамена для будущих арбитражных управляющих

В Росреестре подвели итоги теоретического экзамена для будущих арбитражных управляющих. Испытание прошло 6 октября 2025 года в МФЮА, сообщили в ведомстве.

К испытанию допустили только тех, кто отучился по единой программе подготовки или изучил ее сам. Кандидатам было необходимо иметь высшее экономическое, юридическое образование или стаж работы арбитражным управляющим не меньше года.

Экзамен принимала комиссия из представителей Росреестра и Московского финансово-юридического университета МФЮА.

«Из восьми кандидатов, допущенных к экзамену, пять успешно справились с испытанием и получили удовлетворительную оценку», — рассказал начальник отдела по контролю и надзору Александр Туфар.

Сдавшие экзамен получат свидетельство по образцу Росреестра. Дальше их ждет стажировка у действующего арбитражного управляющего и вступление в саморегулируемую организацию.

