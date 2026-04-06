Экзамен на присвоение званий творческим коллективам прошел в Подольске

Дом культуры ЗиО стал площадкой для проведения государственного экзамена творческих объединений Московской области в вокально-хоровом искусстве». В этом году 15 любительских коллективов из разных муниципалитетов боролись за право носить звания «Образцовый» и «Народный».

Осенью коллективы подали пакеты документов и видеозаписи своих выступлений в Министерство культуры и туризма Московской области. Регламент защиты был строгий: согласно положению, программа выступления каждого коллектива не должна превышать 20 минут. За это время артистам необходимо не только продемонстрировать вокальное мастерство, но и при необходимости провести оперативные переодевания, полностью раскрыть сценический образ.

Выступления оценивало экспертная комиссия. Просмотры были разделены на два блока: народное творчество и эстрадный вокал. Честь Подольска на очных просмотрах защищал вокальный ансамбль «Изобилие» сельского дома культуры «Молодежный» под руководством Екатерины Коптенковой. Коллективу исполнилось шесть лет. Артисты представили на суд жюри программу из пяти разноплановых эстрадных композиций, претендуя на звание «Народный».

«За годы работы мы собрали солидное портфолио: становились лауреатами и обладателями Гран-при международных и всероссийских конкурсов. Для первого этапа мы подготовили часовой концерт. В нашем коллективе восемь человек, это сложившийся ансамбль единомышленников, и мы здесь, чтобы показать свой профессиональный уровень», — рассказала Екатерина Коптенкова.

Итоговое распоряжение Министерства культуры и туризма Московской области о присвоении званий по результатам этих просмотров будет выпущено в начале июля.