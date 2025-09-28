В Росреестре назвали число российских городов с именами в названии

Росреестр: всего в России находится восемь городов с именами в названии

Всего на территории России расположены восемь городов с именем в названии. Об этом РИА «Новости» сообщили в Росреестре.

В их числе Владимир (Владимирская область) и Артем в Приморском крае, а также Беслан в Северной Осетии.

Кроме того, в списке Верея (Подмосковье), Аксай в Ростовской области, Алдан в Якутии, Салават в Башкортостане и Тулун по Иркутском.

Всего же в Государственном каталоге географических названий можно встретить более 350 деревень и поселков, которые названы именами.

Ранее депутат Госдумы генерал Владимир Шаманов раскритиковал переименование населенных пунктов в Чечне. До этого Госдума приняла в первом чтении проект о переименовании города Наурская в город Невре, города Серноводское в город Серноводск и города Шелковская в город Терек.