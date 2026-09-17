Специалист Роспотребнадзора Стурлис рассказала о возможности сделать три прививки в один день

Главный специалист-эксперт Роспотребнадзора по Москве Алина Стурлис сообщила Life.ru , что при отсутствии противопоказаний можно одновременно привиться от гриппа, пневмококковой инфекции и COVID-19.

В интервью эксперт пояснила, что при одновременной иммунизации препараты вводятся разными шприцами в различные участки тела. По ее словам, это не создает избыточной нагрузки на иммунную систему, поскольку человеческий организм способен параллельно формировать защитный ответ сразу на несколько антигенов, добавил RT.

После процедуры могут проявиться нормальные поствакцинальные реакции: болезненность или локальное покраснение в зоне инъекции, общая слабость, головная боль либо повышение температуры до 37,5 градусов. Как правило, подобные симптомы исчезают самостоятельно в течение одного-двух дней. Однако если температура поднимается до 39–40 градусов или наблюдается резкое ухудшение общего самочувствия, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

При наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции специалист порекомендовала перенести прививку до полного выздоровления и стабилизации температуры тела. После излечения следует дать организму время на восстановление сил и только затем обсудить с лечащим врачом возможность проведения вакцинации.