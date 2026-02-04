В Роспотребнадзоре оценили готовность пляжей Анапы к открытию

Попова заявила, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыха

Пляжи в Анапе чистят, но этого пока недостаточно, чтобы планировать их открытие. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании Совета Федерации .

Глава ведомства не исключила, что к началу купального сезона ситуация в городе-курорте может изменится.

«Делается очень много для того, чтобы очистить прекрасные белые пляжи песка в Анапе. Пока результат есть, но он недостаточен для того, чтобы в сегодняшнем дне открывать пляжи», — сообщила Попова.

Она добавила, что время до курортного сезона еще есть. Роспотребнадзор делает все возможное для скорейшего открытия пляжей черноморского побережья, которые попали в зону ЧС.

Ранее стало известно, что почти четыре тысячи тонн мазута осталось в затонувших танкерах в Черном море. Из-за этого в Анапе запретили туристам купаться.