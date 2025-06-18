Почти 4 т мазута осталось в затонувших танкерах в Черном море

Старовойт: в танкерах в Керченском проливе находится более 3900 т мазута

В затонувших танкерах в Керченском проливе находится более 3900 тонн мазута. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт в беседе с «Известиями» на ПМЭФ.

По словам министра, еще не разработали технологию по подъему мазута марки М-100. Перед специалистами стоит трудная задача, потому что надо локализовать останки кораблей, а потом извлечь оттуда нефтепродукты.

«А сегодня там находится более 3900 тонн, это значительная масса», — заявил Старовойт.

В декабре прошлого года в Черном море случилось крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Судна перевозили примерно 9,2 тысячи тонн мазута. В результате случившегося случился разлив нефтепродуктов. Спасатели ежедневно очищают дно моря от нефтепродуктов.

Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что правительство выделило дополнительно 1,4 миллиарда рублей для ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Деньги отправят на мониторинг водной среды и устранение загрязнений.