В Роспотребнадзоре назвали неожиданные способы заразиться клещевым энцефалитом

В Роспотребнадзоре заявили, что энцефалитом можно заразиться без укуса клеща

Подхватить клещевой энцефалит можно не только через укус, но и при употреблении некипяченого молока, а также при раздавливании насекомого руками. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура в беседе с РИА «Новости» .

Она отметила, что основным способом передачи инфекции все равно остается укус.

«Но возможен и алиментарный путь при употреблении сырого молока — козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом», — объяснила Бабура.

По ее словам, опасность представляют также молочные продукты без термической обработки. Кроме того, существуют и другие способы заражения. Например, если раздавить клеща руками или расчесать место укуса.

