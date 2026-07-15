В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Дух Анкориджа»

В России хотят зарегистрировать товарный знак под названием «Дух Анкориджа». Об этом сообщил ТАСС .

Заявка поступила в Роспатент 10 июля нынешнего года. Товарный знак хотят зарегистрировать по классу 3 международной классификации товаров и услуг. К нему относятся духи, одеколоны и восковые расплавы, которые чаще всего используются для ароматизации помещений.

Фразу «Дух Анкориджа» стали активно применять после переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

В мае 2025-го замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что под «духом Анкориджа» Москва подразумевает атмосферу доверия.

Ранее стало известно, что товарные знаки Cartier и Van-Cleef зарегистрировали в России. Под ними смогут продавать украшения, часы и драгоценности.