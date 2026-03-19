Товарные знаки Cartier и Van-Cleef зарегистрировали в России

Швейцарская компания Richemont зарегистрировала в России товарные знаки ювелирных изделий Cartier и VanCleef. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

В феврале и июле 2025 года в Роспатент поступили заявки на регистрацию товарных знаков Santos De Cartier, Panthere De Cartier и Van Cleef & Arpels Frivole. Заявителем выступила компания «Ричмонт Интернешнл С. А.». В марте текущего года Роспатент одобрил их.

Под этими товарными знаками компания сможет продавать в России украшения, драгоценные камни, часы и художественные изделия из благородных металлов.

Richemont временно прекратила работу в России в 2022 году.

Ранее одна из ведущих немецких пивоваренных компаний Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России. Она собирается продавать алкогольные напитки, продукты питания, а также предоставлять услуги временного жилья и баров. В марте 2026 года Роспатент одобрил регистрацию.