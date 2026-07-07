В Роскачестве сообщили, что руководитель подразделения может одновременно выполнять работу своего подчиненного

Руководитель подразделения может одновременно выполнять работу по должности своего подчиненного, если это оформлено как внутреннее совместительство. Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко в беседе с RT отметила, что на практике совмещение обязанностей в рамках рабочего дня встречается редко.

По словам эксперта, основная задача руководителя — организовать работу команды и быстро найти решение в случае ухода одного из сотрудников. Это может включать ускорение подбора нового работника, перераспределение процессов, привлечение помощи из других команд или изменение организации работы.

Шульженко предупредила, что если руководитель начинает регулярно выполнять функции своей команды, это может привести к снижению времени на управление и стратегические задачи. Сотрудники в такой ситуации теряют возможность брать на себя ответственность и развивать компетенции.

Специалист подчеркнула, что большинство компаний рассматривает совмещение ролей руководителем как временную меру, например, на период поиска нового сотрудника или отпуска коллеги. Если же руководитель постоянно совмещает две роли, это может быть сигналом о необходимости пересмотреть распределение функций, численность команды или организацию процессов.