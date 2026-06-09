В Роскачестве рассказали, почему нельзя добавлять лед в вино

Лед может ухудшить вкус вина, его текстуру и другие характеристики, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов РИА «Новости» .

«Я не могу порекомендовать добавлять лед в вино, потому что ухудшаются и органолептические, и качественные характеристики вина, несмотря на лето», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что в жаркую погоду лучше делать выбор в пользу легких, молодых и достаточно хорошо охлажденных напитков. Он отметил, что подробные рекомендации по вину можно найти в «Винном гиде России» организации.

Ранее член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов рассказал, что бокал вина за обедом может ускорить процесс переваривания еды. По его словам, ферменты помогают расщеплять жирную еду. Он также призвал чередовать потребление вина с водой, чтобы снизить концентрацию отравляющих веществ.