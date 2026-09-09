В Роскачестве рассказали об ошибках при хранении продуктов в холодильнике

Одна из главных ошибок при хранении еды в холодильнике — нарушение товарного соседства. Об этом «Известиям» рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Сырое мясо, птицу и рыбу нельзя хранить рядом с готовыми продуктами. К тому же, не стоит думать, что температура в холодильнике везде одинаковая.

«На дверце она всегда выше — до +10 градусов, поэтому хранить там молоко, яйца и творог нельзя. Туда стоит класть только соусы, напитки и джемы. А для мяса и рыбы наиболее подходящее место — самая холодная зона у задней стенки», — разъяснила Спеценко.

Яйца лучше всего оставлять в упаковке на средней полке, овощи и фрукты — в спецконтейнерах в зоне свежести с оптимальной влажностью. Молочные продукты при этом не должны стоять рядом с растительными. Товарам с резким ароматом, например рыбе и копченостям, нужна герметичная упаковка. Иначе их запахом пропитаются другие.

Еще одно условие для качественного хранения — правильная загрузка холодильника.

«Между продуктами должно оставаться пространство для циркуляции воздуха. В переполненном холодильнике холод распределяется неравномерно, и часть продуктов может оказаться в зоне недостаточного охлаждения, что ускоряет их порчу», — подчеркнула Спеценко.

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