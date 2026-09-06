В Роскачестве назвали пользу и противопоказания тыквенного сока

Тыквенный сок содержит пищевые волокна, бета-каротин, калий и антиоксиданты, но при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта от него лучше отказаться, передает RT .

Специалисты Роскачества сообщили, что тыквенный сок может поддерживать пищеварение, помогать контролировать вес и укреплять сердечно-сосудистую систему. Бета-каротин и лютеин в напитке, по их словам, защищают клетки от свободных радикалов, а калий способствует снижению артериального давления.

В 100 граммах тыквы содержится 26 килокалорий. Мякоть богата клетчаткой, пектинами, аминокислотами, кальцием, магнием, фосфором, железом, калием, медью, цинком и йодом, пишет «Ридус».

В Роскачестве рекомендовали не пить сок при пониженной кислотности желудка, воспалительных заболеваниях ЖКТ, острой диарее и повышенной чувствительности кишечника. В таких случаях напиток следует разбавлять водой или молочной сывороткой в пропорции 1:1.

Свежевыжатый сок сохраняет максимум полезных свойств в течение двух-трех часов после приготовления. Для длительного хранения его можно заморозить в формочках для льда, но повторно замораживать продукт нельзя.