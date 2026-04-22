В Роскачестве рассказали, как выбирать шашлык в магазине

Во время весенних пикников часто готовят мясо на углях, но чтобы не навредить здоровью, нужно правильно его выбирать. В Роскачестве рассказали РИА «Новости» , что лучше брать шашлык, упакованный производителем, и не покупать полуфабрикаты в белых соусах.

В магазине лучше купить готовый шашлык, упакованный прямо на мясокомбинате или известном вам мясоперерабатывающем предприятии. Необходимо изучить этикетку. На ней должна быть указана информация о производителе, а сам шашлык обозначен как полуфабрикат мясной.

«Проверяйте дату изготовления: чем ближе к моменту покупки, тем лучше, особенно если вы не планируете готовить сразу. Избегайте шашлыка в белых соусах — это повышает риск отравления», — предупредили в Роскачестве.

Если планируется самостоятельно замариновать свежее мясо, то важно соблюсти сроки хранения до его готовки. Несоленое мясо до тепловой обработки хранится при температуре до 0 до +4 градусов, а соленой и замаринованное — не выше +6 градусов. При этом приготовить свежее охлажденное мясо следует в течение 10-12 часов после покупки, но лучше всего в первые четыре часа.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что сочетание кетчупа и майонеза повысит калорийность шашлыка, а также повысит нагрузку на печень и поджелудочную железу.