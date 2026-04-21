Диетолог Русакова рассказала, какие соусы могут навредить здоровью

Соус — важный ингредиент, который подчеркивает вкус шашлыка. Однако не все соусы одинаково полезны. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала URA.RU , какие соусы могут навредить здоровью и как выбрать наиболее подходящий вариант.

По словам эксперта, некоторые соусы могут повысить калорийность блюда и вызвать проблемы с пищеварением. Например, соусы на основе уксуса негативно влияют на желудочно-кишечный тракт и мочевыделительную систему. Людям с язвенной болезнью желудка, панкреатитом, сахарным диабетом и нарушением функции печени и почек следует быть особенно осторожными.

Русакова рекомендует избегать сочетания соусов с кардинально разным составом, например, кислых и жирных.

«Не рекомендуется соединять соусы на основе уксуса и лимонного сока с высокожирными заправками», — говорит диетолог.

Это может привести к дисбалансу вкусов и повышенной нагрузке на пищеварительный тракт. Особенно вредным считается сочетание кетчупа и майонеза. Эти соусы содержат большое количество добавленного сахара и уксуса, а майонез — высокое содержание жиров.

«Такая комбинация значительно повышает калорийность шашлыка, создает повышенную нагрузку на печень и поджелудочную железу, может нарушить обмен веществ», — предупреждает врач.

Покупные соусы могут быть опасны из-за избытка соли, сахара, консервантов и красителей. Их регулярное употребление может вызвать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и нарушить баланс микрофлоры. Диетолог рекомендует готовить соусы самостоятельно, чтобы контролировать состав и адаптировать рецепт под свои вкусовые предпочтения и состояние здоровья.