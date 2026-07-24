В Роскачестве предупредили о последствиях мести со стороны телефонных мошенников

Попытки граждан пошутить или перехитрить телефонных злоумышленников могут спровоцировать ответную месть с их стороны. Об этом ТАСС сообщили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

В структуре мошеннических кол-центров первичные обзвоны совершают так называемые «холодники». Эти сотрудники оценивают благосостояние жертвы и запугивают ее. В случае грубого ответа или насмешек операторы передают номер телефона хакерам и специалистам по «сливам» личных данных.

Злоумышленники используют несколько способов мести, включая СМС-бомбинг. При атаке хакеры регистрируют номер телефона на десятках различных сайтов и сервисов доставки. В результате мобильное устройство получает сотни уведомлений в минуту, среди которых содержатся опасные ссылки.

Мошенники также бесплатно вносят контакты обидчиков в открытые базы даркнета. После «слива» номер годами циркулирует в криминальной среде, провоцируя непрерывные звонки от других преступных групп.

Эксперты отмечают, что исправить ситуацию невозможно, поэтому жертвам приходится полностью менять СИМ-карту.

Ранее в МВД объяснили, какие данные нельзя сообщать незнакомцам.