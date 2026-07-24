Полиция озвучила, какие данные нельзя сообщать незнакомцам

МВД: незнакомым людям нельзя говорить коды из смс и данные карт

Незнакомым людям ни в коем случае нельзя сообщать коды из смс, данные банковских карт и пароли от личных кабинетов. Об этом со ссылкой на МВД сообщило РИА «Новости» .

Полиция также призвала не устанавливать по просьбе незнакомцев программы удаленного доступа и не переходить по присланным ссылкам. Правоохранители напомнили, что мошенники могут представляться сотрудниками силовых структур, техподдержки или банки.

Злоумышленники часто говорят о проблемах с банковскими операциями и предлагают перевести деньги на «безопасный» счет. Также они могут просить установить программы удаленного доступа или сторонние мессенджеры.

Ранее юрист Ольга Чирикова предупредила, что аферисты начали звонить гражданам, представляясь сотрудниками поликлиник. Они пугают жертв аннулированием полиса ОМС и выманивают коды из смс. Также мошенники могут предлагать записаться на диспансеризацию, перевести бумажную медкарту в электронную или обновить медданые.