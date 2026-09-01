В Роскачестве предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем

Мошенники звонят пенсионерам от имени Социального фонда или Центробанка и требуют перевести сбережения в цифровые рубли. Они используют фейковые сообщения о якобы обязательной конвертации средств, передает RT .

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что аферисты заявляют о переводе всех счетов и пенсий в цифровую валюту с 1 сентября. Для «сохранения» денег жертве предлагают открыть специальный кошелек, перейти по ссылке из СМС и ввести данные карты.

Иногда злоумышленники предлагают помочь с переводом и просят назвать код из сообщения. Получив доступ к банковскому приложению, они выводят деньги со счетов.

Руководитель центра Сергей Кузьменко подчеркнул, что обязательной конвертации накоплений в цифровые рубли не будет. Социальный фонд, Центробанк и Минцифры не обзванивают граждан с такими предложениями. При подобном звонке следует положить трубку и связаться с банком по официальному номеру.

Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Его будут хранить в виде цифрового кода на платформе Центробанка, а открыть кошелек можно будет через банк.