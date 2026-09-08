В Роскачестве посоветовали не выбрасывать старые загранпаспорта

Старый загранпаспорт не обязательно уничтожать или хранить, но он может пригодиться при оформлении визы, заполнении анкет и подтверждении личности за рубежом, сообщает RT .

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков пояснил, что закон не обязывает граждан ни хранить, ни уничтожать недействительный загранпаспорт. Однако документ остается подтверждением зарубежных поездок в определенный период.

Консульства некоторых стран при выдаче визы могут запросить историю предыдущих поездок. Сведения из старого паспорта также бывают нужны в анкетах и при юридических, банковских, нотариальных или судебных процедурах за границей.

Документ может помочь при утере нового загранпаспорта или срочном подтверждении личности и гражданства в российском консульстве. Кроме того, в нем может остаться действующая иностранная виза: ее перенос в новый паспорт не всегда происходит автоматически. Поздняков рекомендовал хранить прежние загранпаспорта вместе с важными документами в надежном месте.