В Роскачестве посоветовали не выбрасывать старые загранпаспорта
Старый загранпаспорт не обязательно уничтожать или хранить, но он может пригодиться при оформлении визы, заполнении анкет и подтверждении личности за рубежом, сообщает RT.
Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков пояснил, что закон не обязывает граждан ни хранить, ни уничтожать недействительный загранпаспорт. Однако документ остается подтверждением зарубежных поездок в определенный период.
Консульства некоторых стран при выдаче визы могут запросить историю предыдущих поездок. Сведения из старого паспорта также бывают нужны в анкетах и при юридических, банковских, нотариальных или судебных процедурах за границей.
Документ может помочь при утере нового загранпаспорта или срочном подтверждении личности и гражданства в российском консульстве. Кроме того, в нем может остаться действующая иностранная виза: ее перенос в новый паспорт не всегда происходит автоматически. Поздняков рекомендовал хранить прежние загранпаспорта вместе с важными документами в надежном месте.