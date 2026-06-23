В Роскачестве посоветовали хранить хлебобулочные изделия без начинки в хлебнице или бумажном пакете

Роскачество дало рекомендации по хранению некоторых продуктов. Эксперты отмечают, что не все привычные нам продукты требуют постоянного нахождения в холодильнике. Некоторые из них отлично сохраняют свои качества при комнатной температуре, написал Life.ru .

По словам специалистов, хлебобулочные изделия без начинки лучше всего хранить в хлебнице или бумажном пакете. В таких условиях они остаются свежими до трех суток, а в холодильнике быстрее черствеют.

Картофель, лук и чеснок также не требуют охлаждения. Для них достаточно темного, сухого, проветриваемого места, где они могут храниться несколько месяцев. При этом лук и картофель лучше держать раздельно.

Среди менее очевидных примеров — магазинные куриные яйца. Благодаря природной защитной пленке они могут храниться при комнатной температуре до трех недель, если их скорлупа не повреждена. Однако предварительно мыть яйца не стоит.

Шоколад без жидких начинок также не нуждается в холодильнике. Там он покрывается белым налетом из-за перепадов влажности, что портит его внешний вид и вкусовые свойства.

Кроме того, мед и рафинированное растительное масло не теряют своих свойств вне холодильника. Мед на холоде кристаллизуется быстрее, а масло мутнеет и густеет.