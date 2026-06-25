В Роскачестве отметили, что наиболее подходящими для носки являются ткани, содержащие 45% натуральных волокон

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору качественной одежды. Они подчеркнули важность внимательного изучения состава ткани, качества пошива и маркировки изделия перед покупкой. Об этом написал Life.ru .

По мнению специалистов, важно тщательно изучить этикетку. Наиболее подходящими для повседневной носки являются ткани, содержащие не менее 45% натуральных волокон и не более 55% синтетических. Как отметили в пресс-службе Роскачества, если в ткани более 70% синтетики, от такой покупки лучше отказаться, так как материал будет плохо вентилироваться и быстро потеряет форму после первой стирки, добавил «Ридус».

Кроме того, необходимо проверить качество шитья. Швы должны быть ровными и прочными, без торчащих ниток. На карманах и местах крепления фурнитуры должны быть машинные закрепки. Низ брюк и рукавов должен быть обработан аккуратно, чтобы предотвратить осыпание и деформацию ткани.

Материал изделия должен быть приятным на ощупь, плотным, но не жестким. Качественная ткань быстро восстанавливает форму после сжатия. Подкладка из хлопка или вискозы предпочтительнее, чем акриловая, которая может снизить комфорт и нейтрализовать преимущества основной ткани.

Маркировка изделия также содержит важную информацию. На ярлыке указываются состав ткани, страна-производитель и рекомендации по уходу. Если вещь подходит только для химчистки, это серьезный повод задуматься. Для повседневной носки лучше выбирать одежду, которую можно стирать щадящим режимом в домашних условиях.