В Роскачестве объяснили, почему нельзя шутить над мошенниками

Роскачество: шутки с мошенниками могут обернуться против самой жертвы

Общение с телефонными мошенниками, даже в шутливой форме, может обернуться финансовыми потерями. Самый безопасный способ — немедленно завершить разговор, рассказал Lenta.ru руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Эксперт отметил, что распространенная ошибка — желание подшутить над аферистом или вывести его на эмоции. Такая тактика способна сыграть против абонента.

В пример он привел схему «вангири»: мошенники звонят с зарубежных номеров и сразу сбрасывают, рассчитывая, что жертва перезвонит из любопытства. При обратном вызове человек попадает на платную линию, где разговор намеренно затягивают.

«В этом и заключается главная ловушка: даже если вы понимаете, что говорите с мошенником, и пытаетесь пошутить или потянуть время, вы все равно платите», — заявил Кузьменко.

Кроме того, если собеседник начинает высмеивать или провоцировать мошенника, тот может внести номер в базы для СМС-бомбинга — массовой регистрации на сайтах, что вызывает шквал уведомлений.

Ранее эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова тоже посоветовала не продолжать разговоры с мошенниками, чтобы избежать создания дипфейков.