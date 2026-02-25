Эксперт «Мошеловки» Храпунова отметила, что продолжение разговора с киберпреступниками повышает риски создания дипфейков

Эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова поделилась с сайтм телеканала «Звезда» важной информацией о том, почему важно сразу прекращать общение с мошенниками. Она подчеркнула, что каждая секунда, проведенная в разговоре с киберпреступниками, может обернуться серьезной опасностью.

Специалист объяснила, что мошенники используют образцы голоса и полученные личные данные для создания дипфейков. Чем дольше длится разговор, тем больше материала злоумышленники могут загрузить в нейросеть. Кроме того, преступники могут добавить ваш номер в различные базы данных.

Храпунова рекомендовала при подозрении на мошенничество сразу класть трубку. Для защиты от спам-атак она посоветовала подключить соответствующие сервисы у поставщиков сотовой связи. Иногда эти сервисы предоставляются бесплатно, но они не всегда покрывают весь поток спама.

Еще один способ защиты от спам-атак — выключить телефон на 15–20 минут или перевести его в авиарежим. Если вам угрожают якобы произошедшим взломом, не стоит паниковать раньше времени. Взлома, скорее всего, не было, если вы не сообщали мошенникам никаких кодов и на ваш телефон не загружалось стороннее ПО.

Если на ваш счет поступают платежи от неизвестных отправителей, необходимо связаться с банком и сообщить о мошенническом платеже. Главное — вовремя провести коммуникацию с банком, чтобы избежать недопониманий, подчеркнула специалист.