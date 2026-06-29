В Роскачестве назвали неэффективным популярный метод сушки телефона рисом

Специалисты Роскачества сообщили РИА «Новости» , что популярный метод сушки телефона рисом неэффективен. Дело в том, что рис поглощает влагу из воздуха, но не способен удалить ее из внутренних частей устройства. Более того, такой способ может привести к появлению мелкой пыли в разъемах.

В качестве альтернативы эксперты предлагают использовать силикагель, хотя и он не может заменить профессиональную сушку в сервисном центре.

При попадании жидкости в телефон Роскачество рекомендует выполнить следующие действия:

1. Сразу же отключить устройство. 2. Извлечь SIM-карту, карту памяти и, если возможно, аккумулятор. 3. Аккуратно встряхнуть телефон, чтобы удалить влагу из разъемов, и промокнуть их. 4. Поместить устройство в сухое и проветриваемое место минимум на 48 часов.

Категорически запрещено использовать фен, микроволновую печь или другие нагревательные приборы для сушки телефона. Через два дня можно попробовать включить устройство. Если оно работает, сразу создайте резервную копию данных, написал «Ридус».

Даже если телефон функционирует нормально, специалисты советуют как можно скорее обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики. Внутренняя коррозия может проявиться не сразу.