В Роскачестве напомнили, что никогда не работавшим россиянам тоже положена пенсия
Каждый россиянин имеет право на пенсию по старости, даже если он никогда не работал. Об этом сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT.
Эксперт пояснил, что сумма социальной пенсии ниже страховой, которая назначается при наличии определенного трудового стажа и достаточного количества пенсионных коэффициентов.
«С 1 апреля 2025 года базовый размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рубля, но в итоге пенсионер получит больше — в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума», — отметил специалист.
По словам Позднякова, право на социальную пенсию возникает на пять лет позже, чем на страховую.