В Росгвардии женщинам заменили пилотки на шляпы

Служащим в Росгвардии женщинам заменили шерстяные и повседневные пилотки на шляпы. Постановление опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указали, что теперь вместо шерстяной пилотки женщины наденут шляпу. Кроме того, все, кто проходит службу в Росгвардии, будут носить повседневные костюмы синего цвета с погонами на куртке. Для лиц высшего начальствующего состава на костюмы добавят канты и лампасы.

Расходы, связанные с реализацией постановления, осуществляются без дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Ранее Минобороны предложило вернуть офицерам и мичманам ВМФ пилотки, выдачу которых приостановили в 2022 году. Кроме того, для адмиралов хотят ввести черные парадно-выходные тужурки с золочением на воротнике.