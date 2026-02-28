Космическая мышь после полета на орбиту родила рекордное потомство

Китайские ученые сообщили о небывалом результате эксперимента с грызунами на орбитальной станции «Тяньгун». Мышь, вернувшаяся после двух недель в космосе, родила на Земле рекордное количество здорового потомства — сразу три помета, сообщило Центральное телевидение Китая .

В конце октября 2025 года четыре мыши отправились на орбиту на корабле «Шэньчжоу-21». Две недели они провели в спецустановке на станции, после чего благополучно вернулись. Спустя три месяца одна из самок принесла три помета — девять, 10 и снова девять детенышей. Обычно мыши рожают пять-семь. Все мышата здоровы и не имеют отклонений.

Выбор мышей не случаен: их генетическое сходство с человеком достигает 85%, а короткий срок беременности позволяет быстро оценить последствия космического воздействия.

Успешное размножение после полета дает надежду на адаптацию репродуктивной системы млекопитающих к экстремальным условиям, что критически важно для будущих миссий, например на Марс.

Ранее в Китае заявили, что планируют вывести на орбиту до 203 тысяч спутников через 10 лет.