В роддомах роженицам начали надевать VR-очки для облегчения схваток

В родильных домах России внедряют новую методику немедикаментозного обезболивания — роды в VR-очках. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По данным журналистов, система работает как отвлекающая терапия. Роженица надевает очки и погружается в расслабляющие пейзажи: море, лес, горы или закат. Картинку часто сопровождают голосовые медитации и дыхательные практики. Идея заключается в переключении внимания мозга с боли на другой сенсорный опыт.

Одним из первых очки официально закупил родильный дом имени Семашко в Томске. Способ особенно актуален для тех, кому противопоказана эпидуральная анестезия.

Одна из пациенток рассказала, что сотрудники предложили ей девайс бесплатно во время сильных схваток. Она выбрала погружение в океан в образе аквалангиста: рассматривала рыб, рифы и скатов. По словам женщины, голосовые подсказки и визуальные образы помогли расслабиться и переключить внимание с боли на дыхание. Ей хватило получаса, чтобы отвлечься.

Однако есть и недостатки такой практики — тяжелая гарнитура, которая давит на лицо и нос при длительном использовании.

Ранее в роддоме в Раменском на свет появился ребенок весом более пяти килограммов. Рост новорожденного составил 57 сантиметров.