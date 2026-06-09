Ребенок весом более 5 кг появился на свет в роддоме в Раменском

В роддоме в Раменском на свет появился мальчик с богатырскими параметрами. Новорожденный весил 5050 граммов при росте 57 сантиметров.

Роды прошли благополучно. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Беременность женщины проходила под наблюдением специалистов женской консультации. Поскольку врачи заранее предполагали рождение крупного ребенка, они приняли решение провести плановое кесарево сечение.

«Стоит отметить, что во время операции была проведена метропластика для коррекции несостоятельного рубца на матке, чтобы восстановить целостность мышечного слоя. Это дает возможность благополучного вынашивания беременности в будущем», — пояснил заведующий отделением патологии беременности Раменского Центра материнства и детства Александр Ефанов.

Для семьи новорожденный стал уже третьим ребенком. Родители воспитывают сына и дочь, которые также родились с внушительным весом — 4350 и 4400 граммов соответственно. При этом второй ребенок также появился на свет в Раменском роддоме.

«Крупные малыши в нашем роддоме рождаются нечасто, и такие детки требуют особого внимания со стороны врачей. Чтобы убедиться, что у ребенка все в порядке со здоровьем, и исключить возможные патологии, мы проводим анализы, различные обследования и наблюдаем ребенка», — отметила врач-неонатолог учреждения Елена Жаркова.

Мальчик получил имя Евгений. Его вместе с мамой уже выписали домой.