В Рязанской области появятся два новых молодежных пространства в 2027 году

Рязанская область вновь заняла первое место во всероссийских конкурсах в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщил губернатор Павел Малков в беседе с «ФедералПресс» .

По его словам, благодаря программе «Регион для молодых» в 2027 году в Рязани откроются два современных молодежных пространства.

Глава региона отметил, что в новых пространствах молодые люди смогут учиться, заниматься творчеством и волонтерством, реализовывать свои проекты, общаться и находить единомышленников.

Победа в конкурсе «Регион добрых дел» позволит открыть новое пространство Добро.Центра в Рыбновском округе. Планируется обновление оснащения действующих центров и добровольческих организаций, которые помогают при чрезвычайных ситуациях и поиске пропавших людей. Также будут проведены образовательные программы, фестиваль #МЫВМЕСТЕ и создан мини-сериал о добровольцах на основе реальных историй жителей региона.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области активно развивается проект «СпортАктиV» с цифровой платформой для массового спорта. На данный момент на платформе уже зарегистрировались более двух тысяч активных пользователей.