В реестр участников СЭЗ вошли еще 18 компаний из новых регионов

Фото: РИА «Новости»

В реестр компаний свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях включили 18 новых компаний. Об этом сообщила пресс-служба «Фонда развития территорий».

Из ДНР — 10 организаций, по три — из ЛНР и Херсонской области, а также две компании из Запорожской области, уточнили в организации.

Всего в реестр внесли 189 организаций, а общий объем инвестиций компаний-участников превысил 82,4 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов. По его словам, это обеспечит работой более 67,9 тысячи человек.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что участникам свободной экономической зоны выделят один миллиард рублей для субсидирования кредитов. Компании смогут получать займы в банках по ставке 5%.

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