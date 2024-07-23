Правительство анонсировало новую меру поддержки участникам СЭЗ в новых регионах

Участникам СЭЗ в новых регионах выделят миллиард рублей на льготные кредиты

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому участникам свободной экономической зоны на территории новых регионов выделят миллиард рублей на субсидирование кредитов. Об этом сообщили в аппарате правительства.

Благодаря этому решению в скором времени запустят льготное кредитование участников СЭЗ. Предполагается, что в рамках этой программы они смогут получать займы в банках по ставке до 5% годовых включительно.

На сегодня в свободной экономической зоне участвуют 170 компаний. По замыслу, она даст не менее 66 тысяч рабочих мест, а общий объем заявленных инвестиций составляет 74 миллиарда рублей.

Свободную экономическую зону в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях создали летом 2023 года. Минстрой стал уполномоченным органом ее управления, а публично-правовая компания «Фонд развития территорий» непосредственно управляет работой. Участники СЭЗ пользуются льготами по налогам на прибыль и имущество, а также платят пониженные страховые взносы.

Работа идет в рамках программы социально-экономического развития новых регионов.

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