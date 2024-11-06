В Red Wings объяснили задержку рейса в Израиль в аэропорту Жуковский

Рейс в Тель-Авив задержали в аэропорту Жуковский из-за необходимости замены лобового стекла самолета. Такое пояснение дали 360.ru в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

«Для устранения неисправности необходимо время, и в связи с ограничением полетов в воздушном пространстве Израиля авиакомпания вынуждена перенести вылет рейса на более поздний срок», — указали в компании.

По информации перевозчика, рейс вылетит в пункт назначения 7 ноября в 07:00 из аэропорта Домодедово.

«Пассажирам задержанного рейса авиакомпания предоставляет услуги согласно Федеральным авиационным правилам и приносит извинения за доставленные неудобства», — добавила специалист пресс-службы авиакомпании.

Самолет должен был вылететь в Израиль 5 ноября в 18:00. Однако пассажиры застряли в аэропорту на сутки.