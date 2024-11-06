Пассажиры на сутки застряли в Жуковском из-за задержки рейса в Тель-Авив

Пассажиры рейса Жуковский — Тель-Авив застряли в аэропорту вылета почти на сутки из-за неисправности самолета. Об этом один из пассажиров сообщил Telegram-каналу «Осторожно, Москва» .

Рейс выполняет компания Red Wings. Он должен был вылететь в Израиль в 18:00, однако его перенесли на среду на 06:00. На сайте аэропорта вылет назначен на 07:00, однако самолет так и не вылетел в порт назначения.

«После регистрации пассажиры узнали, что самолет никуда не летит из-за неисправности. Теперь в маленьком аэропорту толкучка», — отметила собеседница канала.

В авиакомпании происходящее объяснили «производственной необходимостью» и задержками других рейсов.

Аэропорт Махачкалы утром 6 ноября временно прекратил работу. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности.