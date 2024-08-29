В ПВР Курской области началась вакцинация для нераспространения инфекций

Роспотребнадзор в качестве меры для предотвращения распространения массовых инфекционных заболеваний в Курской области начал проводить вакцинацию в пунктах временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В пунктах временного размещения начали вакцинацию против гриппа. На сегодняшний день привили уже более 32% от подлежащих иммунизации, сообщили в Роспотребнадзоре.

В медицинских учреждениях, прикрепленных к ПВР, создали 84 мобильные прививочные бригады, которые обеспечены вакциной для профилактики гриппа среди детей и взрослых, а также необходимыми медикаментами, кожными антисептиками, средствами индивидуальной защиты и расходными материалами, рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в регионе усилили контроль за качеством воды в источниках централизованного водоснабжения.

Ранее министр образования Московской области Артем Охрименко рассказал, что эвакуированные из Курской области студенты начнут 1 сентября учебу в Подмосковье.