Эвакуированные из Курской области студенты будут учиться в Подмосковье

Министр образования Московской области Артем Охрименко вместе с руководителями министерств культуры и спорта посетил пункт временного размещения на базе ООЦ «Родник» в Королеве. Основной целью визита стало обсуждение вопросов продолжения обучения для 21 студента, находящегося в ПВР.

По словам Артема Охрименко, удалось договориться со студентами о зачислении всех желающих в подмосковные колледжи. Большинство из них уже определились с учебными заведениями. Они пройдут процесс зачисления в ближайшее время.

Также министр подчеркнул, что для студентов подготовят общежития в непосредственной близости от колледжей. Те, кто предпочтет дистанционное обучение, получат ноутбуки и помощь с практическим обучением.

Что касается детей школьного возраста, которые находятся в пункте временного размещения, их распределят по двум школам — в поселке Зверосовхоза и Царевской ООШ. Для школьников организуют транспорт и выдадут учебники.

«Говорили с педагогами — учителя детей очень ждут», — добавил министр образования.

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