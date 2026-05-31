Гости ПМЭФ смогут воспользоваться сервисом посадки на самолет по биометрии

Гости Петербургского международного экономического форума могут пройти предполетные проверки в ускоренном режиме через государственную Единую биометрическую систему. Новый сервис будет доступен с 1 июня на рейсах «Аэрофлот Шаттл» между Петербургом и Москвой, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Биометрией можно воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных процедур. При входе в зону транспортной безопасности сохраняется требование к предъявлению паспорта.

«Сервис готов к запуску. Уже с 1 июня в аэропортах „Пулково“ и „Шереметьево“ пассажиры могут воспользоваться биометрией при регистрации на рейс и проходе на посадку. Современные технологии позволяют сократить время предполетных процедур на 25-30%. При этом пассажир сам решает, как именно пройти на рейс — по паспорту или с помощью биометрии. Использование цифровых сервисов полностью добровольно», — заявил Григоренко.