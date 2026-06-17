В Приморском районе Петербурга ликвидировали нелегальные торговые точки

В ходе проверки в Приморском районе Санкт-Петербурга обнаружили несколько торговых точек, работавших без соответствующих разрешений. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по контролю за имуществом.

Рейд прошел у станции метро «Старая Деревня», на улице Савушкина и проспекте Авиаконструкторов. Продавцы осуществляли торговлю плодоовощной продукцией без необходимых документов на участках, не предназначенных для таких целей.

Специалисты демонтировали незаконно размещенные торговые конструкции и освободили занятые территории. Также было изъято 259 килограммов овощей и фруктов.