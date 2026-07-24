В Приморском крае активизировались опасные медузы-крестовики

На побережье Приморского края зафиксировали рост активности опасных медуз, морские существа известны как гонионемы или крестовики. Об этом сообщила пресс-служба КГАУЗ ВКБ № 2.

«Специалисты предупреждают об опасности во время отдыха на море, особенно в хорошо прогретых мелководных бухтах таких как Новик, Муравьиная и Тавайза и даже на Маяке появились крестовики», — заявили специалисты.

Как пояснил врач-токсиколог-реаниматолог Виктор Сорокин, медуза не отравляет, а впрыскивает под кожу жалящий секрет. Реакция проявляется через 40–50 минут. Чаще всего возникает смешанная форма — резкая боль и удушающий кашель. Иногда бывает сильная ломота в теле или местное покраснение при контакте с ослабленной особью.

За три недели — с 29 июня по 20 июля — в токсикологическое отделение обратились 15 пострадавших от крестовиков.

Ранее врач Марина Бережная рассказала об оказании первой помощи при ожоге медузы.