Врач Бережная рассказала о правилах оказания первой помощи при ожоге медузы

Врач Марина Бережная рассказала «Газете.Ru» о правилах оказания первой помощи при ожоге медузы. Такие встречи в море обычно не опасны для жизни, но могут быть болезненными.

На щупальцах медуз есть стрекательные клетки, которые выделяют раздражающие вещества при контакте с кожей. Марина Бережная отметила, что часть этих клеток может оставаться на коже даже после выхода из воды. Из-за этого неприятные ощущения иногда нарастают уже на берегу, написал KP.RU.

Врач посоветовала не тереть место ожога руками, полотенцем или песком и не расчесывать его, даже если зуд или жжение очень сильные. Пораженный участок после контакта с медузой рекомендуют аккуратно промыть морской водой. Пресную воду использовать сразу после контакта нежелательно, так как это может усилить раздражение кожи.

Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что в июне этого года акватории Черного и Азовского морей массово заполонили медузы. Отдыхающие столкнулись с неприятной ситуацией.