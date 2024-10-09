В Приморье решили ограничить возможности мигрантов на работу

Власти Приморского края предложили ввести запрет для мигрантов на трудоустройство в 41 сфере с 2025 года, включая такси, курьерские службы, общественный транспорт и другие. Проект постановления губернатора опубликовали на сайте нормативно-правовых актов региона.
Кроме того, мигранты не смогут перевозить грузы, управлять водным транспортом, работать на некоторых производствах и оказывать социальные услуги.
Перед принятием проект нужно будет оценить уполномоченному органу. До этого пройдут публичные консультации.
Ранее ограничения на работу мигрантов анонсировали и в Хабаровском крае. Губернатор региона Дмитрий Демешин предложил запретить им работать в такси и общественном транспорте, в сфере коммунальных услуг и по найму на физических лиц.
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