В Приморье решили ограничить возможности мигрантов на работу

Власти Приморья хотят запретить мигрантам работать в 41 сфере с 2025 года

Власти Приморского края предложили ввести запрет для мигрантов на трудоустройство в 41 сфере с 2025 года, включая такси, курьерские службы, общественный транспорт и другие. Проект постановления губернатора опубликовали на сайте нормативно-правовых актов региона.

Кроме того, мигранты не смогут перевозить грузы, управлять водным транспортом, работать на некоторых производствах и оказывать социальные услуги.

Перед принятием проект нужно будет оценить уполномоченному органу. До этого пройдут публичные консультации.

Ранее ограничения на работу мигрантов анонсировали и в Хабаровском крае. Губернатор региона Дмитрий Демешин предложил запретить им работать в такси и общественном транспорте, в сфере коммунальных услуг и по найму на физических лиц.