В Приморье подростка Тимофея Полякова наградили за спасение 5 женщин от медведя

Подростка из приморского села Чугуевка Тимофея Полякова удостоили награды Совета Федерации — он спас пятерых женщин, за которыми из леса шел медведь. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ГО и ЧС.

«Летом этого года 15-летний подросток случайно увидел, что из леса в сторону поля, где находились женщины, идет медведь. Подросток не побоялся, смог добежать до людей и предупредить об опасности», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что благодаря его действиям женщины смогли оперативно укрыться в безопасном месте. Так девятикласснику удалось спасти от беды пятерых человек. Сам мальчик отметил, что медведь шел именно на людей.

«Через лес, обходя его, побежал на поле, чтобы вывести женщин из леса и привести в безопасное место», — сказал Поляков.

Сенатор России Александр Ролик вручил подростку медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Глава ГКУ региона по пожарной безопасности, ГОЧС Анатолий Кубарев и министр по делам ГОЧС Александр Златкин поздравили юношу и сделали ему подарок.

