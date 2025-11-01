В Дагестане наградили дальнобойщика, обезвредившего 30 дронов

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил медалью уроженца республики Шамиля Гамидова, который обезвредил 30 беспилотников в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Уроженец Сергокалинского района Шамиль Гамидов работал водителем дальних рейсов и помог блокировать взлеты беспилотников», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что дроны запускали из фуры для ударов по местному аэродрому.

Меликов обратил внимание, что настоящие герои живут рядом. Благодаря участию Гамидова удалось сохранить российские истребители и ракетоносцы.

1 июня, Украина совершила террористическую атаку на аэродромы в пяти регионах России. Данные об этом официально подтвердило Минобороны. Беспилотники запустили из контейнеров в фурах.