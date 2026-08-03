В Приморье опровергли слухи о нападении тигрицы на путевого обходчика

В Хасанском округе 31 июля путевой обходчик у железной дороги встретился с амурской тигрицей, но хищница на него не нападала, а только демонстрировала отпугивающее поведение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.

До этого в соцсетях писали, что тигр якобы прыгнул в сторону путевого обходчика, а потом преследовал его с угрожающим рыком. В ведомстве опровергли эти слухи.

Железнодорожник встретился с тигрицей в районе станции Провалово. Сотрудник обходил пути, нарушив требования техники безопасности. Мужчина находился на маршруте один и без фальшфейера.

«Животное на человека не нападало, физического контакта не произошло. Расстояние между мужчиной и тигром составляло порядка 50 метров», — уточнили в министерстве.

Прибывшие на место специалисты краевого госохотнадзора выяснили по следам, что рядом с ней находился тигренок. Вероятно, тигрица защищала котенка, а потом вместе с ним убежала в лес.

Ранее в Индии тигр напал на женщину, спавшую в хижине, и протащил за голову около 300 метров. Пострадавшая скончалась от полученных травм.