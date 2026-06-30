Профессор Симаков объяснил активность акул у берегов Приморья повышением температуры воды

Появление акул у берегов Приморья может быть связано с повышением температуры воды и миграцией рыб. Такое мнение высказал ихтиолог, профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков в беседе с «Вечерней Москвой» .

Эксперт отметил, что в этом году в регионе зарегистрированы непривычно высокие температуры воды — около +23…+25 градусов. По словам специалиста, это следствие глобальных климатических изменений и переноса теплых вод из Цусимского пролива и Восточно-Корейского залива, написал RT.

Симаков пояснил, что в таких условиях к берегам подходят рыбы, которые служат добычей для акул. Теплая вода привлекает больше планктона и моллюсков, поэтому рыбы мигрируют в поисках еды, а за ними следуют хищники.

Профессор добавил, что периоды активности акул в нетипичных местах иногда происходят, но спустя время хищники сами покидают такие зоны.