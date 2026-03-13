В приложении «Госуслуги Москвы» появились новые функции

В приложение «Госуслуги Москвы» внедрили дополнительные функции, позволяющие находить городские объекты, передавать показания приборов учета и оплачивать счета. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Возможности приложения расширили с учетом предложений пользователей. Жители Москвы могут оставлять комментарии и оценивать сервис для улучшения городских услуг в будущем.

С начала 2026 года пользователи получили доступ к новым возможностям. После оплаты счетов теперь можно сохранять в истории платежные квитанции и делиться ими при необходимости.

Проще стала процедура передачи данных приборов учета. В сервисе «Внесение показателей» пользователь выбирает квартиру, после чего ему автоматически демонстрируют разделы «Электроэнергия», «Отопление» и «Водоснабжение» для указанного адреса.

В раздел «Карта москвича» добавили функцию «Помощь», через которую пользователи могут перейти на страницу проекта в социальной сети «ВКонтакте» и задать специалистам интересующие вопросы.

Ранее на «Госуслугах» запустили сервис подачи жалоб на кредиторов.