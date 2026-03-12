На коллекторов разрешили жаловаться через «Госуслуги»

С помощью портала «Госуслуги» разрешили подавать жалобы на звонки и сообщения кредиторов или их представителей. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в своем канале в MAX .

«Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на Госуслугах. Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы», — сообщила пресс-служба ведомства.

Жалобу примут не только от самих должников, но и от их родителей, опекунов, попечителей, а также людей, которым коллекторы звонили по ошибке.

В перечень нарушений министерство включило разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, оскорбления, ругань и психологическое давление. Также поводом для обращения назвали звонки и сообщения в запрещенное время: с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные.

В министерстве добавили, что заявление на «Госуслугах» нужно будет подписать электронной подписью и приложить доказательства нарушений. После этого граждане смогут направить обращение в службу судебных приставов, которая рассмотрит его в течение 30 календарных дней.

Ранее по инициативе думской фракции «Новые люди» Минцифры и Центробанк начали разработку механизма о разблокировке банковских карт через «Госуслуги». С ограничением транзакций россияне столкнулись в прошлом году на фоне борьбы с мошенниками.