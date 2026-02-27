В приюте рассказали о судьбе знаменитой собаки Бони после помощи курьера

В приюте на Урале заявили, что многие хотят забрать собаку, которой помог курьер

Большое количество людей выразило желание забрать домой собаку Боню, которой помог курьер «Додо Пиццы» в Челябинске. Об этом ТАСС сообщила директор заведения Елена Кнапская.

По ее словам, пока животное решили из приюта не отдавать, собака нуждается в помощи кинолога и ветеринара.

«Мы отдаем животных только тем, кто действительно хочет взять питомца. Наша задача — не избавиться от собаки, а найти новый дом. Нет смысла отдавать животное, если потом его бросят», — заявила Кнапская.

Директор приюта добавил, что сначала собаку необходимо социализировать, а будущий хозяин должен найти с ней контакт. Тем более что животных возраста Бони забирают очень редко.

«Ей лет 9-10, точно сказать сможет только ветеринар. Таких забирают редко, только на фоне жалости. Чаще хотят щенков», — заключила она.

Ранее стало известно, что управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала с собакой и курьером.