Управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала с курьером и собакой

Управляющая рестораном «Додо Пицца» в Челябинске, запретившая укрывать пледом бездомную собаку Боню и уволившая за это курьера, покинула компанию после разразившегося скандала. Об этом сообщил лидер сети в России и Центральной Азии Гоша Зосидзе в телеграм-канале.

По его словам, Юлия тяжело переживала сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся.

«Мы понимаем ее решение — она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период», — написал Зосидзе.

Он добавил, что считает произошедшее в большой степени ответственностью всей компании, а не одной управляющей.

Ранее стало известно, что собака Боня, из-за которой уволили курьера «Додо Пиццы», освоилась в приюте. Появилось много желающих забрать ее к себе домой.